Nel video l’intervista a Luca Baldino, Direttore Generale AOU Modena

Dalla prevenzione alla gestione delle terapie: la sicurezza accompagna ogni fase del percorso di cura. E oggi, nella Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, l’attenzione si concentra proprio sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza. Una giornata istituita nel 2019, che coincide con il World Patient Safety Day promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno il tema è la sicurezza dell’assistenza per le persone con malattie non trasmissibili, come tumori, patologie cardiovascolari, respiratorie croniche e diabete, che spesso affrontano percorsi di cura lunghi e complessi. Ma il senso della giornata va oltre le iniziative: riguarda la necessità di rendere sempre più sicuro e coordinato il percorso di ogni persona, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla terapia alla gestione nel lungo periodo. Una sicurezza che passa anche dai professionisti che ogni giorno si dedicano alla salute della comunità.