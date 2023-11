A Vasco Rossi il premio per “Albachiara” nella categoria Canzone Locali con musica live e anche come Miglior Live Concert. Un’ennesima grande soddisfazione che arriva nelle mani del rocker di Zocca e che ne sottolinea il valore. Infatti i SIAE Awards, alla prima edizione, sono nati per celebrare autori ed editori italiani. Già nel 1982 gli fu consegnato il Premio Nazionale del Paroliere con la canzone “Ogni Volta”. Inn questa occasione invece ad essere premiata e l’indimenticabile Albachiara che, come lo stesso Vasco dischiarò, scrisse di getto mentre la madre cucinava. Il testo però, come il pubblico ben sa, è ispirato da una ragazzina di appena 13 anni che il rocker, all’epoca (era il 1979 e stava preparando gli esami universitari) vedeva sempre passare alla fermata della Corriera a Zocca. Solo al compimento dei 18 anni della giovanissima, Vasco le confessò che fu lei ad ispirarlo. Ora il brano riceva il premio ai Siae Awards. Tante le categorie che hanno visto premiato artisti che hanno fatto la storia della musica come Claudio Baglioni. A lui il Premio per il Miglior Live Recital. Per la categoria La Canzone italiana all’Estero, a vincere invece i Maneskin con “I wanna be your slave”