Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri, in un’abitazione di Sassuolo, dove una lite tra due fratelli originari del Burkina Faso ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’episodio è avvenuto nell’appartamento situato all’ultimo piano del condominio all’angolo tra via Rocca e Piazza Martiri. Secondo una prima ricostruzione, ancora sommaria, uno dei due fratelli avrebbe aggredito l’altro, di 27 anni, brandendo un coltello. Nel tentativo di mettersi in salvo, il giovane avrebbe cercato una via di fuga attraverso la finestra, compiendo un salto nel vuoto di almeno sei metri. Solo una tettoia ha attutito la caduta, evitando il peggio. Il 27enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, e successivamente trasportato all’Ospedale di Baggiovara. Dai primi accertamenti effettuati dai medici, le sue condizioni non sembrerebbero tali da far temere per la sua vita. Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha rintracciato il presunto aggressore, che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione. Il ragazzo sarebbe stato fermato in piazza Grande e successivamente accompagnato in commissariato.