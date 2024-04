Nel video le interviste a:

Prof.ssa Giovanna Laura De Fazio, Garante diritti delle persone private della libertà personale Modena

Avv. Marco Tarantini, Consiglio direttivo Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

Si chiamano “Sex offender”, termine che indica le persone che hanno commesso reati a sfondo sessuale. Anche a Modena sono in aumento. I dati parlano chiaro: nel suo bilancio la Polizia di Stato ha rilevato quasi due denunce da codice rosso al giorno nella nostra provincia e nel carcere di Sant’Anna i detenuti per questi reati stanno crescendo. Proprio sui percorsi che si possono attuare all’interno del penitenziario si è parlato in un convegno nell’aula magna di Giurisprudenza. Gli interventi per il reinserimento sono ad oggi difficili. I “sex offender” hanno commesso reati contrari all’etica della “sottocultura” carceraria. Essendo per questo invisi agli altri detenuti, corrono rischi per la loro incolumità e devono essere isolati in una sezione apposita del penitenziario. Fattore che complica la programmazione di interventi trattamentali, che devono essere “su misura”, perché i reati a sfondo sessuale hanno uno spettro molto ampio. Altre realtà europee stanno mettendo a punto percorsi che aiutano il reinserimento sociale e limitano il rischio di recidiva. A Modena, complice il sovrannumero di detenuti e la carenza di personale, questi interventi sono però limitati