Nel video l’intervista a Emanuela Luppi, Presidente Associazione GP Vecchi

Scarpe da tennis, tenuta comoda e, per qualcuno, anche un amico a quattro zampe al guinzaglio. Si parte: da piazza Roma, in tanti hanno scelto di mettersi in cammino, passo dopo passo, per una causa che riguarda tutti. È la Camminata Alzheimer, appuntamento che apre la settima edizione della Settimana dedicata alla sensibilizzazione sulla demenza, organizzata dall’Associazione G.P. Vecchi. Un’iniziativa benefica, certo, ma soprattutto un momento per incontrarsi, stare insieme e accendere i riflettori su una realtà che coinvolge migliaia di famiglie. Perché Alzheimer non significa soltanto chi lavora nei reparti o nei servizi dedicati. Significa soprattutto chi vive la malattia, giorno dopo giorno, e chi gli sta accanto, assistendo, accompagnando, prendendosi cura. E allora anche una camminata diventa un messaggio: nessuno deve sentirsi solo.