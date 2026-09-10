Nel video l’intervista a:

– Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna

– Isabella Conti, Assessora regionale alla scuola

Per la Regione Emilia-Romagna ha avuto esito positivo la sperimentazione nata come “scuole aperte” e ribattezzata “Settembre insieme”. L’iniziativa che ha fatto aprire i plessi scolastici delle primarie già al 31 agosto con attività da centri estivi verrà quindi riproposta anche il prossimo anno, diffondendola in tutti i territori oltre alle città principali ed aumentando i fondi che passeranno da tre a 10 milioni di euro. Le domande in tutto, ha analizzato Viale Aldo Moro, sono state 9.253 sugli 8.005 posti disponibili. La platea potenziale era però di circa 67mila alunni in tutta la regione, quindi appena il 13% del totale ha fatto richiesta. Quando è stato annunciato il servizio, spiega il Presidente Michele De Pascale, molte famiglie si erano già organizzate diversamente, motivo per cui la programmazione per il 2027 inizierà molto prima. Il servizio, anche per il prossimo anno, resterà facoltativo. Dovrebbe rimanere pure gratuito, anche se su questo fronte la palla è in mano ai singoli sindaci che potranno richiedere una quota di partecipazione. Si pagherà comunque la richiesta di prolungamento pomeridiano, voluto da molte famiglie, che implica un contributo per il pasto.