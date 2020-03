Il progetto “Accoglienza invernale” che fornisce un alloggio ai senzatetto di Modena verrà prorogato. Vista la situazione di emergenza sanitaria che necessità di limitare il più possibile gli spostamenti l’Amministrazione, che ha messo a punto il progetto insieme ad alcune associazioni del territorio, ha deciso di prorogare l’accoglienza invernale che avrebbe dovuto cessare ieri. Il piano accoglienza coinvolge i soggetti più fragili, senza casa e in condizioni di grave marginalità e povertà estrema. L’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli ha spiegato che la decisione è stata dettata del clima di incertezza e di tensione determinato da questo momento di emergenza sanitaria, in particolare tra certe persone, che non hanno una casa e vivono per strada in pessime condizioni igieniche. Si tratta comunque di un provvedimento temporaneo, dettato da particolari contingenze