Nel video l’intervista a:

– Vittorio Ferraresi, Assessore ai Quartieri

– Giovanni Gobbi, Presidente Q2

Un luogo vicino casa dove potersi rivolgere per richiedere informazioni e ricevere assistenza nell’accesso ai servizi comunali. E’ questo il senso degli Sportelli di Quartiere, che sono stati inaugurati oggi. Un servizio che nasce dalla volontà di avvicinare i cittadini all’Amministrazione fornendo supporto ma soprattutto rafforzando l’ascolto diretto delle necessità del territorio. Gli sportelli, attivi da inizio settembre nei quartieri 2,3,4 operano in collegamento diretto con l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Piazza Grande e operativamente forniscono assistenza e informazioni sulle iniziative culturali, sportive e sociali della città. Un canale diretto pensato per permettere ai cittadini di partecipare alla vita attiva del quartiere e della città. Gli sportelli sono aperti dalle 8.30 alle 13.30. Tutte le informazioni sulle sedi, gli orari e i servizi sono disponibili sul sito del Comune di Modena.