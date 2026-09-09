Nel video l’intervista a:

– Marvj Rosselli, Direttrice Provinciale Confesercenti Modena

– Paolo Zanca, Assessore al Lavoro Comune Modena

– Massimo Bottura, Chef stellato

Per ogni serranda che si chiude si perde molto di più di una semplice insegna. In appena sei anni la provincia di Modena ha perso, a causa della desertificazione commerciale, 115 milioni di euro di ricchezza territoriale, di cui 41 milioni nella sola città capoluogo. A fare i calcoli è Confesercenti, restituendo la misura economica di ciò che i modenesi hanno già visto: la chiusura sempre maggiore dei negozi. Dal 2020, Modena ha perso 272 imprese di commercio al dettaglio, la provincia 769. Alla base di questa crisi non ci sono solo gli aumentati costi di energia e materie prime, ma anche una sleale concorrenza dell’online. Confesercenti ha stimato che per ogni 100 euro spesi nei negozi fisici, circa 70 restano nel circuito economico locale, attraverso occupazione, redditi d’impresa e fiscalità. La stessa cifra spesa sui grandi market place internazionali comporta la fuoriuscita di 70 euro dal territorio. Per invertire questa rotta, l’associazione ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare a favore della rigenerazione urbana che sta ancora oggi raccogliendo firme. Questa mattina, ha aderito all’iniziativa anche lo chef Massimo Bottura.