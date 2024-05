Nel video le interviste a Francesco Fonticelli Allievo Capo Scelto di Reggimento, a Matilde Dainese Allieva Istruttore e a Esmeralda Aatata Debuttante

Un appuntamento senza tempo, in grado di emozionare intere generazioni. Tra uniformi e abiti elegantissimi, si è celebrato ieri sera il ballo delle debuttanti. Un evento che tradizionalmente segue la cerimonia del Mak p -100 che si è svolta in mattinata al parco Novi Sad. Un passaggio che arricchisce ulteriormente il percorso di crescita dei futuri ufficiali dell’Esercito e che rappresenta un sogno anche per molte ragazze. In una cornice magica, le dame, accompagnate dagli Allievi Ufficiali, hanno danzato sulle note di balli storici: dalla quadriglia francese alla marcia fino ad arrivare a quello che in Accademia viene chiamato “valzer del comandante” sulle note di Giuseppe Verdi.

Nel tempo, l’appuntamento è mutato, con la partecipazione al ballo anche di diverse Allieve. Sessanta, tra loro e le dame, hanno danzato sulla pista.