Nel video l’intervista a Andrea Finito, School Tutor

Occhi puntati sulle scuole per garantire la sicurezza di tutti gli studenti. La prima campanella dell’anno è stata accompagnata da un ingente dispiegamento di forze, soprattutto all’esterno degli istituti superiori della città. Il piano del Comune ha previsto presidi da parte della Polizia Locale per la sicurezza stradale e non solo e, di nuovo, gli School Tutor, un controllo aggiuntivo fortemente voluto dalle famiglie. Volontari a piedi presidieranno, da oggi, non solo gli orari di uscita dalle scuole ma, novità di quest’anno, anche quelli d’entrata. Tra la folla di studenti che hanno animato la stazione delle autocorriere, a pochi passi dal Liceo Muratori San Carlo e dall’istituto Barozzi, questa mattina erano presenti quattro School Tutori, pronti a intercettare ogni eventuale bisogno. Oltre agli School Tutor, sono stati istituiti di nuovo anche gli educatori di strada. Una serie di attività riproposte e rafforzate in virtù dei risultati incoraggianti ottenuti lo scorso anno quando furono intercettati e placati dodici episodi critici.