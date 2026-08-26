Sicurezza, benessere degli studenti e innovazione. È su queste basi che da settembre la scuola italiana riparte portando con sé importanti novità. In situazioni particolarmente delicate, potranno essere utilizzati metal detector mobili, con controlli mirati e il coinvolgimento delle forze dell’ordine, per rafforzare la prevenzione e la tutela di studenti e personale. Maggiore attenzione anche al benessere psicologico, con più spazio all’ascolto e al sostegno degli studenti. Cambia inoltre il peso della condotta nella valutazione, con l’obiettivo di valorizzare responsabilità e rispetto delle regole. Sempre più presente anche l’intelligenza artificiale, che entra nella scuola come strumento da conoscere e utilizzare in modo consapevole. La novità didattica più importante riguarda invece il primo ciclo, dove arrivano progressivamente le nuove Indicazioni nazionali, che sostituiscono quelle del 2012. Il cambiamento partirà dalle nuove sezioni dell’infanzia e dalle classi prime di elementari e medie. In questo ultimo grado di istruzione sarà inoltre possibile anticipare in seconda e terza il LEL, Latino per l’educazione linguistica, per rafforzare la conoscenza della lingua italiana. Un nuovo anno scolastico, dunque, all’insegna di più sicurezza, ascolto, responsabilità e nuove tecnologie.