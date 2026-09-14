Nel video l’intervista a:

– Alessandra Camporota, Assessore a Sicurezza Urbana integrata Comune di Modena

– Alberto Sola, Comandante Polizia Locale Modena

School tutor non più solo negli orari d’uscita ma anche in quelli d’entrata degli istituti scolastici, attività di antibullismo e sicurezza stradale, educativa di strada e medi-educatori in undici istituti scolastici della città. È il piano del Comune di Modena per l’anno scolastico 2026-2027, che punta a rafforzare la presenza dentro e fuori le scuole. Gli school tutor saranno operativi dal lunedì al sabato, in particolare nelle aree considerate più sensibili, tra scuole, stazione delle corriere e fermate del trasporto pubblico. Previsti anche presidi della Polizia locale per la sicurezza stradale e controlli contro il bullismo, con il supporto, quando necessario, di unità cinofile e agenti in abiti civili. Un’attività rafforzata in virtù dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno. Tra settembre 2025 e giugno 2026 gli educatori di strada hanno effettuato 181 uscite, e intercettato dodici episodi critici.