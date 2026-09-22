Nel video l’intervista a Don Giuliano Gazzetti, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola

Una scuola inclusiva, capace di accogliere e di non lasciare indietro nessuno. È il tema rilanciato dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, all’indomani dell’annuncio della premier Giorgia Meloni sul tetto agli alunni stranieri nelle classi. Intervenendo a Roma all’apertura dei lavori del Consiglio episcopale permanente, Zuppi ha sottolineato che la scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma uno spazio decisivo per la convivenza e per la crescita delle persone. Un appello all’inclusione a cui si è aggiunto anche il vicario don Giuliano Gazzetti. La scuola ha sottolineato, Don Gazzetti, non ha solo l’obiettivo di garantire buoni risultati scolastici, ma costruire comunità capaci di generare fiducia, responsabilità e, soprattutto, luoghi in cui nessuno si senta escluso.