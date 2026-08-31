Nel video l’intervista a Michele De Pascale Presidente della Regione Emilia-Romagna

Pensata per aiutare le famiglie a conciliare lavoro e vita personale, la riapertura anticipata della scuola è una misura unica in Italia per dimensioni e organizzazione: in Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, sono stati coinvolti 150 istituti e oltre ottomila bambine e bambini. Niente zaini pesanti, libri o quaderni: al loro posto attività sportive, laboratori Stem, corsi di lingua, percorsi educativi e occasioni di socialità, affidati a personale extrascolastico.

Ora la sperimentazione servirà a capire cosa funziona e cosa migliorare. Il 10 settembre saranno presentati i dati sulla partecipazione e sull’andamento dell’iniziativa. Dal prossimo anno, nelle intenzioni della Regione, la misura dovrebbe diventare strutturale ed essere estesa a tutti i Comuni della regione