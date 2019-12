Incidente questo pomeriggio lungo la strada Vignolese, tra San Damaso e San Donnino. Una Fiat Panda e una Opel Agila si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato molto violento e i veicoli sono rimasti gravemente danneggiati. Fortunatamente i due conducenti dei mezzi, un uomo e una donna, non dovrebbero avere riportato ferite gravi, ma sono stati trasportati all’ospedale, aiutati nel soccorso anche dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Municipale per gestire il traffico sulla Strada Vignolese