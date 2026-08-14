Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato nell’aperta campagna di Ravarino il corpo senza vita di Kyrylo Donov, il 21enne scomparso dalla propria abitazione di via della Costituzione lo scorso sabato 8 agosto poco prima delle 21. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato individuato nel primo pomeriggio di oggi, in via Cesare Battisti. I Carabinieri di Ravarino indagano per ricostruire le cause del decesso. La salma del giovane è stata trasportata alla medicina legale, dove verrà effettuata l’autopsia.

Le ricerche del 21enne erano cominciate dopo l’allarme lanciato dalla madre, preoccupata per il mancato rientro a casa del figlio. L’ultimo avvistamento nelle immagini di una telecamera vicino al campo sportivo, a bordo di una bicicletta nera con ammortizzatori bianchi.

Poco lontano il suo cellulare aveva agganciato per l’ultima volta una cella telefonica, motivo che aveva spinto gli inquirenti a concentrare le ricerche nell’area. Per individuare il giovane, il Comune aveva attivato il Centro Operativo Comunale sotto il coordinamento dei Carabinieri di Ravarino e la partecipazione di unità cinofile, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile.