Nel video l’intervista a Roberta Carassai, mamma di Alessandro

Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020, non ha nessuna intenzione di arrendersi e accettare l’archiviazione del caso. Chiedendo il supporto di tutti coloro che hanno a cuore il suo caso, ha promosso per il 20 aprile una manifestazione in Piazza Grande a Modena, in pieno centro storico. Tutti i partecipanti indosseranno una maglietta su cui è stampata la foto del figlio scomparso perché non venga dimenticato. Il prossimo 30 aprile infatti è fissata l’udienza in cui si discuterà la richiesta da parte della Procura di archiviazione del caso. Un figlio non si archivia, dice con amarezza la mamma di quel figlio che ormai è diventato un po’ il figlio di tutti, tanta infatti è l’onda emotiva che ha da subito seguito questo caso. La convinzione di mamma Carassai è che Alessandro non avrebbe avuto motivi per chiudere i rapporti con loro, ma certamente che quando è scomparso da casa, emotivamente era molto provato, si trovava in uno stato di forte fragilità.