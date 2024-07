Weekend di disagi sul fronte dei trasporti. Oggi e domani spostarsi in treno sarà quantomeno complicato per via dello sciopero nazionale del personale del trasporto ferroviario. Ritardi e soppressioni potranno quindi verificarsi dalle 21 di oggi alla stessa ora di domani, domenica 7 luglio, per Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Non saranno previste fasce di garanzia.