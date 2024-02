Nel video le interviste a:

-Sergio Greco, Filctem Cgil Modena.Vignola-Sassuolo

-Elisa Montorsi, Rsu parte metalmeccanica Gruppo Fabbri

Un premio produzione irraggiungibile, questo uno dei problemi che ha portato i lavoratori del Gruppo Fabbri di Vignola a indire per la prima volta uno sciopero, un pacchetto di otto ore spalmate su tre giorni, giovedì e venerdì scorsi e questo pomeriggio. A indirlo le RSU aziendali unitamente Fiom e Filctem Cgil. Alla base dello sciopero anche il rinnovo del contratto integrativo aziendale Nelle prime due giornate l’adesione allo sciopero in alcuni reparti ha sfiorato il 90% delle maestranze coinvolte. Nel territorio vignolese sono oltre 200 gli addetti tra metalmeccanici e operatori della gomma plastica. Il gruppo, infatti, è specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti per il packaging alimentare.