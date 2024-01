SCIENZIATE NEL MONDO, CINQUE DELLE MIGLIORI SONO IN EMILIA-ROMAGNA

Un'epidemiologa e quattro astrofisiche: sono cinque donne di scienza che operano in Emilia-Romagna inserite in una prestigiosa classifica internazionale, premiate per i risultati ottenuti nei rispettivi ambiti scientifici