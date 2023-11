Il freddo polare investirà l’Italia: a portarlo è il ciclone Attila, di passaggio sul nostro Paese nei prossimi giorni. Sarà una delle più importanti e veloci irruzioni di aria artica degli ultimi tempi nella nostra penisola, accompagnata da maltempo e forti raffiche di vento. Le temperature saranno sotto la media stagionale, per almeno una decina di giorni. La giornata più fredda sarà quella di domani: all’alba, le temperature scenderanno di alcuni gradi sotto lo zero su gran parte della Valle Padana. Il freddo si estenderà anche alle ore diurne, da Nord a Sud, con differenze fino a 10/12°C rispetto ai valori attuali. Neve sulle cime più alte dell’Appennino. Insomma, questo weekend la sciabolata artica di Attila colpirà in modo molto intenso tutto lo Stivale, poi da lunedì gradualmente si avrà un leggero rialzo delle temperature, con l’arrivo di una perturbazione atlantica e con alcune piogge a tratti anche intense.