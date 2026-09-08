Migliorano le condizioni del Vigile del Fuoco di 33 anni rimasto gravemente ferito nel sinistro del 26 agosto scorso all’incrocio tra viale Italia e viale Corassori. Nello schianto, che aveva visti coinvolti un suv e un’autopompa, il pompiere era rimasto schiacciato dalla camionetta del 115 riportando ferite gravissime. Portato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, il 33enne ora è uscito dalla terapia intensiva per essere trasferito, all’interno dello stesso nosocomio, nel reparto di Chirurgia, dove continuerà nel suo lungo percorso di riabilitazione