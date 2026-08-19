Era il 28 febbraio scorso, quando un violento schianto alla Crocetta costò la vita ad Antonietta Berselli, 89 anni. Un incidente che oggi torna al centro della cronaca: il Comune ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del conducente dell’auto che provocò l’incidente. Quel pomeriggio, secondo la ricostruzione degli inquirenti, un ventenne alla guida di un’Alfa Romeo 159 non si fermò a un controllo dei Carabinieri e iniziò una fuga a folle velocità. Semafori rossi ignorati, auto superate mentre erano in coda e manovre pericolose, fino a invadere la corsia opposta. All’incrocio tra via Nonantolana e viale Ciro Menotti l’impatto: l’Alfa si schiantò frontalmente contro la Lancia Y sulla quale viaggiavano Antonietta e la figlia, di 58 anni. L’anziana venne estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportata d’urgenza a Baggiovara. Le sue condizioni erano disperate: dopo un arresto cardiaco, Antonietta morì poco dopo. Ora il ventenne di origini rom è uscito dal carcere, cominciando a scontare gli arresti domiciliari, a seguito di un’istanza degli avvocati difensori, in attesa che l’indagine – che ipotizza l’omicidio stradale aggravato, la resistenza a pubblico ufficiale e l’omissione di soccorso – venga ultimata. Con la costituzione di parte civile, l’Amministrazione potrà seguire il procedimento e tutelare gli interessi della collettività, oltre a stare al fianco della famiglia della vittima.