Prenderà il via il 19 ottobre il processo per la morte di Antonietta Berselli, l’89enne deceduta in seguito allo schianto causato da un giovane che tentava di fuggire ai Carabinieri. Alla sbarra il ventenne che era alla guida dell’Alfa Romeo e il cugino di 19 anni, che si trovava a bordo come passeggero. Per il conducente, accusato tra gli altri reati di omicidio stradale, la difesa ha chiesto il rito abbreviato. Per il cugino si procederà invece con rito ordinario. La tragedia è avvenuta il 28 febbraio, nella zona Crocetta di Modena. Il giovane, senza patente, non si era fermato all’alt dei Carabinieri e aveva iniziato una fuga a folle velocità. Dopo aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso e sorpassato le auto incolonnate invadendo la corsia opposta, si era schiantato contro la Lancia Y sulla quale viaggiavano Antonietta e la figlia. L’anziana era morta poco dopo per le gravissime ferite riportate nell’impatto. Dopo lo schianto, i quattro occupanti dell’Alfa erano fuggiti senza prestare soccorso. Tre erano stati bloccati subito, mentre il 19enne si era consegnato successivamente. Il ventenne deve rispondere anche delle lesioni alla figlia della vittima. Per entrambi le accuse comprendono inoltre resistenza e omissione di soccorso. Nell’auto erano stati trovati un coltellino a serramanico, tre forbici e un cacciavite. Il veicolo, inoltre, era privo di assicurazione. Il Comune di Modena ha annunciato la costituzione di parte civile.