I Carabinieri di Sassuolo nel corso di un servizio mirato hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 40enne, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto per i suoi precedenti specifici, è stato visto aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria. Dalla perquisizione è emerso avere con sé 24 grammi di cocaina, suddivisa in 17 dosi pronte per lo spaccio, oltre ad hashish e farmaci oppioidi