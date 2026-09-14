Nel video l’intervista a Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo

Una struttura all’avanguardia progettata secondo i più moderni principi dell’efficienza energetica, per garantire servizi educativi alla città che uniscano in un unico plesso asilo nido e scuola dell’infanzia. E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Polo Scolastico Sant’Agostino a Sassuolo, un edificio che si sviluppa su un unico piano di circa 1.242 mq, concepito per ospitare complessivamente 178 bambini: 58 del nido, suddivisi in tre sezioni, e 120 della scuola dell’infanzia. Costruito interamente in legno, l’immobile si distingue per le sue caratteristiche tecniche, quali l’isolamento termico a cappotto, l’impianto fotovoltaico e solare, la climatizzazione e l’illuminazione interamente a LED. La conformazione dell’edificio conta anche su delle corti verdi interne che portano la natura a diventare un elemento di arredo gli spazi didattici.