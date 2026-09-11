Nel video l’intervista a Francesca De Bona, Portiere Sassuolo Femminile

Una semifinale da giocare davanti al proprio pubblico, contro un avversario complicato. Dopo l’en plein nella fase a gironi di Serie A Women’s Cup, con tre vittorie in altrettante gare, domenica il Sassuolo Femminile ospita la Roma per la semifinale della competizione: contro le campionesse d’Italia in carica, le neroverdi proveranno a sorprendere ancora e prendersi la finalissima della competizione, arrivata al secondo anno. Tra le protagoniste delle sfide vinte con Fiorentina, Ternana e la stessa Roma, c’è stata decisamente Francesca De Bona, portiere che ha esordito con il Sassuolo proprio in questo avvio di stagione, dopo diversi prestiti tra Serie A e B negli anni scorsi. Sotto la guida del confermato mister Salvatore Colantuono, sta nascendo un gruppo diverso dalla passata stagione, che la calciatrice vede già molto unito: l’obiettivo è, ovviamente, quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. In semifinale c’è la Roma, che le neroverdi hanno già affrontato nella fase a gironi, battendola a domicilio: i valori in campo sono diversi, ma le ragazze di Colantuono hanno già dimostrato di saper affrontare un avversario di questo livello.