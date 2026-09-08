Nel video l’intervista a Salvatore Colantuono, Allenatore Sassuolo Femminile

Tre su tre in un girone tutt’altro che semplice, conquistando la prima qualificazione di sempre alle Final Four di Women’s Cup. Il Sassuolo Femminile ha cominciato decisamente bene il proprio percorso nella nuova stagione, chiudendo con tre vittorie in altrettante gare la fase a gironi della competizione che precede il campionato di Serie A: in un gruppo che vedeva ai nastri di partenza anche Roma, Fiorentina e Ternana, le neroverdi sono riuscite a conquistare nove punti e qualificarsi alla semifinale. Dopo la vittoria per 2-0 con le umbre, che ha mandato in archivio la fase a gironi, mister Salvatore Colantuono ha commentato con grande soddisfazione quanto messo in mostra dalle sue ragazze. Per Colantuono, approdato a Sassuolo a metà della passata stagione, il ritiro estivo è stato fondamentale per riprendere in mano la squadra dopo la salvezza ottenuta a Maggio. In semifinale, le neroverdi affronteranno di nuovo la Roma, stavolta al Ricci.