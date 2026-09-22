Un passaggio del turno con il brivido, con la testa già rivolta all’esordio in campionato. Il Sassuolo Femminile avanza in Coppa Italia, battendo in rimonta 1-2 il Moncalieri, squadra di Serie B: dopo essere andate sotto nel punteggio, le neroverdi sono riuscite a ribaltare tutto nel finale grazie alle reti di Azzena e ad un rigore molto contestato dalle piemontesi, concesso al 91’ e trasformato da Palakovics. Un successo di misura che ha permesso alle ragazze di mister Colantuono di conquistare il passaggio del turno, anche se la squadra ha vissuto una prima parte di gara complicata. Domenica riparte la Serie A, le neroverdi ospitano la Roma al Ricci: per affrontare le Campionesse d’Italia, al terzo incrocio con il Sassuolo in questo avvio di stagione, saranno importanti anche le indicazioni raccolte con il Moncalieri. In chiusura di mercato, dall’Inter è arrivata Paz, che andrà a rimpolpare la rosa: con la Roma saranno però assenti Venturelli e Fadda, approdate con l’Italia in semifinale al Mondiale Under20.