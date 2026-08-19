Gli ultimi giorni di preparazione prima della nuova stagione, ma da domenica si torna a fare sul serio. Il Sassuolo Femminile si appresta a chiudere il proprio precampionato, vissuto tra la rivoluzione dell’organico e la marcia di avvicinamento ai primi impegni stagionali, con la Women’s Cup all’orizzonte. Il percorso delle neroverdi comincerà, come detto, proprio domenica pomeriggio sul rettangolo verde del Viola Park di Bagno a Ripoli, dove andrà in scena la prima sfida della competizione contro la Fiorentina, che aprirà ufficialmente la nuova stagione: le ragazze di mister Salvatore Colantuono ci arrivano dopo una preseason non troppo ricca di soddisfazioni, viste le due vittorie ottenute con Radomlje e Bologna, ma anche le due sconfitte rimediate con Cesena e Norimberga, quest’ultima nell’amichevole disputata lo scorso weekend in Germania. Si ripartirà, dunque, dalla sfida contro le Viola, che nella scorsa stagione hanno chiuso al quarto posto in Serie A, confermandosi nel blocco delle migliori del campionato, e che in estate sono state una delle squadre che ha cambiato meno sul mercato, mantenendo parte dell’ossatura già presente.

Discorso molto diverso, invece, per il Sassuolo, che durante la sessione estiva di calciomercato ha optato per rivoluzionare, ma soprattutto ringiovanire un roster che l’anno scorso ha conquistato con un po’ di affanno la salvezza. Si è ripartiti dalle riconferme pesanti, come quelle di Lana Clelland e Davina Philtjens, ma anche da saluti dolorosi come quello a Missipo e Durand, poi il mercato in entrata ha preso il volo a cavallo tra Luglio e Agosto. Gli arrivi sono stati tanti: dall’esperta Cox acquistata dal Parma per rinforzare la difesa, all’asse con l’Inter, che ha portato Mihelic in nerazzurro e Trevisan e Fadda in neroverde, ma anche i volti nuovi dall’estero, con le ungheresi Papp e Palakovics, la centrocampista svedese Sprung e l’attaccante polacca Wyrwas. Acquisti, quelli del Sassuolo, nel segno della gioventù e della prospettiva futura, proprio per provare a costruire da zero un nuovo ciclo, che possa eguagliare quanto di buono fatto nei dieci anni vissuti fin qui in Serie A: il primo mattoncino della nuova avventura sarà quello di domenica prossima con la Fiorentina, poi toccherà alla Roma la settimana successiva, in un avvio tutt’altro che semplice ma decisamente stimolante.