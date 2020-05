Niente suggestivo anticipo a Bergamo venerdì 19 giugno per il Sassuolo. Dopo averlo proposto, la Lega di A ha cambiato idea nella tarda serata di ieri decidendo che la ripartenza coi quattro recuperi da giocare – ci sono anche Torino-Parma, Inter-Samp e Verona-Cagliari – sarà nel week end fra sabato 20 e domenica 21. Atalanta-Sassuolo dunque attende una data e un orario ufficiale, altro nodo ancora da sciogliere perché l’Assocalciatori con la A in campo d’estate chiede di non giocare prima delle 17,30. In ogni caso per il Sassuolo si aprirà a breve un vero e proprio tour de force, in cui giocare dal 20 giugno al 2 agosto ben 13 gare racchiuse in sette settimane. Si giocherà ogni tre giorni, sfruttando sei turni infrasettimanali. Dopo la sfida di Bergamo il primo turno completo della A è previsto a cominciare da lunedì 22, quando giocherà qualcuna delle squadre che non scese in campo per i recuperi. Lì per Berardi e soci è in programma la gara di San Siro con l’Inter. Poi via sparati fono al 2 agosto, data ultima indicata dall’Uefa perché poi si parte con Champions ed Europa League. Il Sassuolo dovrà ospitare Verona, Lecce, Juve, Milan e poi Genoa e Udinese e dovrà fare visita a Fiorentina, Bologna, Lazio, Cagliari e Napoli. De Zerbi per questo sta iniziando a intensificare il lavoro: servirà tanto turnover per affrontare 13 sfide ravvicinate, ma a parte il lungodegente Romagna tutto il gruppo è disponibile.