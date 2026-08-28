Il 25 agosto scorso, la Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un uomo di 28 anni per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sassuolo, anche a seguito di numerose segnalazioni dei residenti circa un verosimile giro di spaccio, nel corso un mirato servizio di appostamento ed osservazione, notavano un via vai sospetto nei pressi di un’abitazione nel comune di Sassuolo e fermavano per un controllo un uomo, che poco prima vi aveva fatto accesso, rinvenendo sulla sua persona due dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I poliziotti, pertanto, sussistendone i presupposti di legge procedevano alla perquisizione di iniziativa dell’appartamento, all’interno del quale si trovava l’indagato. La perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e sequestrare 270,22 grammi lordi di cocaina, suddivisi in dosi termosaldate, custodite in una cassaforte nascosta in un armadio della camera da letto; 13,7 grammi lordi di hashish; due serre artigianali allestite con sistemi di ventilazione, illuminazione, controllo di temperatura e umidità, contenenti 7 piante di marijuana; 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e un’agenda di oltre quaranta pagine nella quale erano riportati nominativi e importi verosimilmente, nella ipotesi accusatoria, relativi all’attività di spaccio, oltre a un fucile da caccia risalente al XIX secolo, privo di matricola con due cartucce incastrate nella canna.

Oggi all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, convalidava l’arresto e disponeva la misura cautelare.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.