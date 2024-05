Nel video l’intervista a Francesco Macchioni, Candidato sindaco a Sassuolo

Francesco Macchioni scende di nuovo in campo candidandosi a sindaco nella città di Sassuolo con due liste civiche, “Noi siamo Sassuolo” e “Lista Macchioni”. Commerciante e già consigliere comunale, Macchioni ha costruito un programma a partire dal dialogo con i cittadini. Due i principali pilastri: la sicurezza e un netto cambio di passo nella gestione dei rifiuti. Macchioni è convinto che con il nuovo sistema porta a porta la Tari aumenterà fino al 4% e ha avviato una raccolta firme proprio per chiedere di tornare alla gestione dei rifiuti precedente. Per il candidato sindaco è prioritario cambiare rotta, suo cavallo di battaglia, su questo tema, è lo studio di fattibilità per realizzare un impianto di trattamento termico di rifiuti