Nel video l’intervista a Gabriella Tritta, Referente Promozione alla Salute Azienda Usl Modena

Quasi 50mila persone coinvolte tra insegnanti, alunni, famiglie e professionisti sanitari in progetti dedicati alla promozione della salute. L’Azienda Usl di Modena è entrata con successo nello scorso anno all’interno delle scuole per diffondere conoscenze e attività formativa su temi che spaziano dalla buona alimentazione all’educazione sportiva. Sono i numeri e le caratteristiche principali dell’offerta didattica “Sapere & Salute”, che descrive la salute come lo sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano.

Il progetto è attivo in tutti i sette Distretti sanitari della provincia con percorsi che coinvolgono quasi 600 istituti scolastici della provincia di Modena, con oltre 40mila alunni coinvolti a cui si aggiungono quasi 7500 operatori scolastici, interessati anche da percorsi formativi specifici.