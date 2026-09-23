Alessandro Ferrari, Direttore Unità Operativa Ginecologia di Mirandola

Più interventi senza passare dalla sala operatoria. A Mirandola è operativo il nuovo ambulatorio chirurgico multidisciplinare dell’ospedale Santa Maria Bianca. Lo spazio è stato pensato per concentrare diverse attività chirurgiche programmabili e può seguire circa 50 pazienti al mese. In questa prima fase il lavoro riguarda soprattutto la Ginecologia, con isteroscopie e colposcopie. Sono esami che permettono di individuare precocemente alcune patologie dell’utero e del collo dell’utero e, in alcuni casi, di intervenire direttamente. Nei prossimi mesi lo spazio sarà utilizzato seguendo un approccio multidisciplinare.