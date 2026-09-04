Nel video l’intervista a Massimo Fabi, Assessore regionale alle Politiche per la Salute

Tutte le visite prenotabili attraverso il Cup, maggiore flessibilità per aumentare l’offerta laddove le richieste aumentano nel tentativo di ridurre i tempi di attesa, e una nuova sperimentazione che consentirà anche agli specialisti dei centri privati accreditati di rilasciare le esenzioni per malattia. Sono questi i punti chiave del nuovo accordo triennale siglato oggi tra Regione Emilia-Romagna e Anisap, l’associazione che riunisce buona parte dei centri ambulatoriali privati sul territorio. Nel dettaglio, l’accordo prevede che tutte le prestazioni erogate dai centri privati accreditati devono essere prenotabili attraverso il Cup e visibili nel sistema provinciale, senza bisogno di contattare diverse strutture per sapere se c’è posto. Viene rafforzata anche la digitalizzazione e nel 2027 partirà in via sperimentale un percorso di facilitazione per ottenere le esenzioni di malattia che permetterà anche agli specialisti dei centri privati accreditati di rilasciare la certificazione ai pazienti che ne facciano richiesta. Nell’ultimo anno dell’accordo, il 2028, verranno valutati i risultati e, in caso di bilancio positivo, la pratica diventerà permanente.