Tra carenze di personale, liste d’attesa, difficoltà nell’accesso alle prestazioni e un ricorso sempre maggiore alla spesa privata, la sanità pubblica italiana è in difficoltà. A fotografare la situazione è un dossier della Fondazione Gimbe. Secondo il rapporto, l’Italia destina alla sanità pubblica il 6,2% del Pil, contro il 7,1% della media dei Paesi europei. Anche la spesa sanitaria pubblica pro capite è inferiore alla media: 3.952 dollari in Italia, contro i 4.965 della media europea. Nel confronto con gli altri Paesi europei, l’Italia si colloca al 15° posto su 27 per spesa sanitaria pubblica pro capite. E nel G7 è ultima. Il dossier evidenzia inoltre come il divario con gli altri Paesi europei si sia progressivamente ampliato negli ultimi anni. E mentre gli indicatori generali di salute restano positivi, aumentano le difficoltà legate alla tempestività delle cure, alle disuguaglianze nell’accesso ai servizi e alla sostenibilità della spesa sanitaria per le famiglie. Guardando all’Emilia-Romagna, un esempio arriva dal Modenese, dove è stato avviato un progetto sull’appropriatezza delle prescrizioni, con il coinvolgimento di medici di medicina generale, specialisti e Aziende sanitarie. I primi dati mostrano una significativa riduzione dei tempi di attesa. Restano però le criticità legate al personale. Secondo le stime riportate, in regione mancano circa 536 medici di medicina generale e più della metà supera il limite dei 1.500 assistiti.