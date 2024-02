Nel video alcune testimonianze

San Valentino 2024. Potrebbe essere questa la data perfetta per pronunciare un “Ti amo” a sorpresa, magari per la prima volta. Comunque sia, è sempre una grande emozione. Per chi lo dice e per chi lo ascolta. Ci sono molti altri modi e altre frasi per esprimere il proprio amore. Ma al momento di scrivere un messaggio per il partner, sebbene fortemente ispirati, spesso ci si ritrova con il “blocco dello scrittore” davanti al bigliettino bianco. Che cosa scrivere alla persona che si ama? Come dire “ti amo” in un altro modo? Cosa scrivere quando si è innamorati? Lo abbiamo chiesto ai modenesi.