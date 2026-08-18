Nel tardo pomeriggio del 16 agosto 2026, a San Prospero, i Carabinieri della Stazione di Medolla, impegnati in un servizio perlustrativo, sono intervenuti in via Canaletto, all’altezza di via Gallerana, per un incidente stradale con feriti, la cui dinamica è in corso di accertamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un 38enne alla guida della propria autovettura è entrato in collisione con il veicolo condotto da un ragazzo del 2007.

Durante i rilievi, il primo è risultato in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolico pari a 3,27 g/l, valore oltre dieci volte superiore al limite consentito.

I Carabinieri hanno proceduto a deferirlo in stato di libertà alla Procura di Modena, l’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata.

Entrambi i conducenti, che hanno riportato lievi lesioni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso di Mirandola.

L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state tempestivamente informate dai Carabinieri di Medolla.

L’intervento dei Carabinieri, rapido e strutturato, conferma il ruolo dell’Arma quale presidio di sicurezza sulle strade, impegnata nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza e nella gestione dei sinistri stradali. La presenza costante delle pattuglie contribuisce in modo decisivo alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della comunità locale, garantendo interventi immediati anche nelle situazioni più delicate.