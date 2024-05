Nel video, le interviste a:

Vanni Tinti, Presidente IM.VA

Sara Tinti, Titolare IM.VA

50 anni di storia e di attività per l’IM.VA di San Prospero. Una celebrazione importante – da parte della Provincia di Modena – per l’azienda che, con oltre 70 dipendenti, si occupa di produzione di portoni industriali, proprio nella Bassa modenese e proprio in coincidenza del 12° anniversario del terremoto e, in particolare, della seconda scossa del 29 maggio 2012, che colpi soprattutto il territorio della Bassa. Le celebrazioni per il mezzo secolo dell’IM.VA si terranno questo venerdi, il 31 maggio, nella sede di via Caduti del Lavoro a San Prospero. Il titolare dell’azienda Vanni Tinti, insieme ai figli, parla della sua attività e dei suoi collaboratori come di una famiglia.