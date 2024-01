Un appuntamento atteso da cittadini e turisti e molto sentito da tutti i modenesi. San Geminiano torna con i suoi riti, le sue tradizioni, le sue occasioni per stare insieme, di sacralità e di svago, con le immancabili bancarelle in centro. Le celebrazioni religiose iniziano già domani, con i primi Vespri, ma cuore della festività in onore di San Geminiano saranno le solenni celebrazioni di mercoledì 31 gennaio. Alle 10.30 il corteo storico in onore del Patrono partirà dal palazzo comunale e raggiungerà il Duomo portando come offerta i due ceri votivi, sei candele e l’olio per la lampada che nella cripta della Cattedrale arde perennemente davanti al sepolcro del Santo Vescovo. Al corteo, accompagnato dalla banda cittadina, partecipano le autorità, insieme al gonfalone, ai figuranti in costume storico, ai valletti in livrea gialloblù. Saranno presenti anche le delegazioni di altri comuni che hanno come Patrono San Geminiano, la città di Pontremoli e San Giminiano. Alle 11 la solenne celebrazione pontificale sarà presieduta dall’Arcivescovo Erio Castellucci. A precederla come di consueto la Benedizione con la Reliquia del Santo.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da TvQui.

Ma la giornata è ancora lunga perché il pomeriggio sarà animato da vari appuntamenti. Dalle 14.30 alle 17.00 si potrà venerare la reliquia del Braccio di san Geminiano mentre sempre alle 14.30 prenderà il via la tradizionale Corrida che partirà da via Berengario per passare in numerose vie del centro storico. Ad animare il cuore di Modena anche oltre 500 espositori per il tradizionale mercato