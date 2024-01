Nel video le interviste a:

Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona

Nicola Roggero, Giornalista e Telecronista Sportivo

Luca Ursano, Mezzofondista “Atletica Vomano”

Alessandro Giacobazzi, Mezzofondista “Aeronautica Militare”

Federica Del Buono, Mezzofondista “Carabinieri”

Si corre per le strade di Modena. Si corre per la 50esima Corrida di San Geminiano, che quest’anno ha avuto 5000 partecipanti, di cui 700 nelle competizioni maschile e femminile. Un momento unico per lo sport locale, in un evento storico della Città della Ghirlandina, rappresentato al meglio da due personalità si spicco, come il celebre telecronista Nicola Roggero e il campione olimpico Stefano Baldini.

Partenza alle 14.30 da Viale Berengario, con 13350 metri di percorso, in cui i partecipanti sono passati da Cognento, per poi terminare la gara al Parco Novi Sad. Dopo 39 minuti e 12 secondi di corsa, a spuntarla, per la competizione maschile, è stato il calabrese Luca Ursano, classe ’99, dell’Atletica Vomano. Quarto posto per il modenese Alessandro Giacobazzi, che nello scorso anno aveva conquistato il terzo gradino del podio.

Per la gara femminile la vincitrice è stata la mezzofondista vicentina Federica Del Buono, che ha partecipato con la squadra dei Carabinieri.