Incredibile, ma vero, si potrebbe dire, tenta un furto e perde sul posto il portafogli con tanto di documenti. E’ accaduto ad un 33enne magrebino il 9 febbraio scorso quando a San Felice sul Panaro ha tentato di derubare un’attività commerciale sotto al portico di via Ferraresi, utilizzando una ‘spaccata’. Proprio durante quell’attacco agli infissi ha perso il portafogli. Ad arrivare ad indentificarlo i Carabinieri del posto aiutati ulteriormente dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ma sembra che sia possa essere sempre lui l’autore di altre spaccate ad almeno otto negozi due notti fa sempre a San Felice allarmando la popolazione, un raid dai quali sarebbe scappato con i fondi cassa. Si tratterebbe di un ladro seriale e che inoltre aveva sulle spalle un obbligo di dimora sempre nel Comune modenese emesso dalla Procura di Mantova perché nel dicembre 2023 si è reso responsabile di 9 episodi di furto e tentato furto presso bar, ristoranti e esercizi commerciali di Poggio Rusco e San Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova. Le indagini sul 33enne inoltre hanno consentito di reperire elementi tali da accusarlo anche di altri tre furti sempre ad attività commerciali sia a San Felice sul Panaro che a Mirandola nello stesso periodo, dicembre 2023, febbraio 2024. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere. Ad emettere in aggravamento dell’originario provvedimento, la misura cautelare della custodia in carcere, la Procura di Mantova