L’intervista a Davide Santillo, Dipendente Bper Banca

Sono stati dei rumori sospetti a destare l’attenzione di un poliziotto che nel cuore della notte si è recato presso la sede della Bper Banca di San Damaso e ha colto in flagranza una banda di malviventi, a volto coperto, che tentava di scassinare il bancomat. Una volta intercettati, i ladri si sono subito dileguati nella notte senza riuscire a prelevare nulla. La tecnica è ormai nota e consiste nel creare un ordigno che riesce a dilatare la fessura da cui escono le banconote. L’atm rimarrà ora fuori servizio fino a data da destinarsi. Fortunatamente non sono stati riportati danni all’interno dell’edificio, ma fuori dallo stabile ci sono ancora i segni dello scasso. Sul caso indaga ora la polizia di stato