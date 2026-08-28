Resta confermata a Samone di Guiglia è la chiusura della strada provinciale 26 per consentire urgenti lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa. Il provvedimento scatterà da lunedì 31 agosto a giovedì 10 settembre e, successivamente, dal 14 al 24 settembre, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 18. La sospensione riguarderà il tratto, nei pressi del bivio per Missano, dove sarà realizzato un intervento di protezione contro la caduta massi. Per limitare i disagi, saranno installati pannelli di preavviso sulla Fondovalle Panaro, sulla statale 623 e agli incroci per Missano-Montalbano e Gainazzo.