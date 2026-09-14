Nel video l’intervista a:

– Giovanni Degli Angeli, Presidente dell’Associazione La San Nicola

– Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia

Tra pentole fumanti, piatti di tortellini in brodo, musica e centinaia di persone, Castelfranco Emilia ha salutato la 46esima edizione della Sagra del Tortellino Tradizionale. Piazza della Vittoria ieri si è trasformata ancora una volta in una grande tavola a cielo aperto. Una giornata conclusiva che ha riportato al centro il simbolo gastronomico della città: il tortellino preparato secondo la tradizione. Dieci giorni di appuntamenti, musica, spettacoli e gastronomia, ma anche solidarietà e partecipazione. Una festa che, anno dopo anno, rinnova il legame tra il tortellino e il territorio. E proprio la capacità di raccontare, attraverso una sagra, l’identità e la cultura gastronomica di un territorio ha portato quest’anno Castelfranco Emilia sotto i riflettori internazionali.