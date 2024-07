La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino singalese di 29 anni per il reato di tentato furto.

Durante la serata di ieri, intorno alle ore 19.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato di un noto centro commerciale, su chiamata al 112NUE da parte dell’addetto alla vigilanza che aveva sorpreso un uomo, che dopo prelevato della merce dagli scaffali e averla risposta in un trolley, era uscito dal negozio.

Il 29enne, vistosi scoperto, ha riconsegnato tutta la merce prelevata ingiustamente, per un valore complessivo di circa 366 euro.

L’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine, sprovvisto di un valido documento di riconoscimento, è stato denunciato anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia ed è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha istruito le pratiche per la sua espulsione.