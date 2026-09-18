Dopo l’incendio che ha distrutto il Polo d’Infanzia Sacro Cuore di Ganaceto, per gli 84 bambini è stata trovata una nuova sistemazione. Dal 28 settembre torneranno a scuola in due nuove strutture: i 49 bambini dell’infanzia saranno accolti nei locali dell’ex scuola comunale di San Pancrazio, a Villanova. Mentre i 35 del nido saranno ospitati al nido Arcobaleno di Soliera, in via Donatori di sangue. Intanto proseguono le verifiche tecniche per valutare le condizioni dell’edificio di Strada Viazza e stabilire gli interventi da effettuare, compresa l’eventuale demolizione