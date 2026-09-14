Spente le fiamme, quello che resta è una struttura profondamente devastata. A due giorni dal rogo che ha distrutto il Polo d’Infanzia Sacro Cuore di Ganaceto, l’intero edificio rischia con molta probabilità la demolizione. Il tetto è completamente crollato, le aule sono gravemente danneggiate e gran parte degli arredi è stata distrutta dalle fiamme. Restano macerie, strutture annerite e pochi oggetti recuperati dai vigili del fuoco. L’incendio è divampato sabato pomeriggio, intorno alle 14, quando la struttura era fortunatamente vuota. Le fiamme hanno interessato prima la copertura per poi propagarsi rapidamente all’intero edificio. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti. Tra le prime ipotesi c’è quella di un possibile cortocircuito, ma al momento non ci sono conferme definitive. Prima di capire se bisognerà procedere con la demolizione saranno necessarie le verifiche tecniche per valutare le condizioni dell’immobile e definire gli interventi necessari. Intanto oggi l’emergenza riguarda anche gli oltre 80 bambini che frequentavano la struttura: 49 alla scuola dell’infanzia e 35 al nido. Comune di Modena, Fism e parrocchia sono al lavoro per trovare una sistemazione alternativa. Al momento sembra che per i bambini della scuola materna si stia valutando il trasferimento nella struttura di San Pancrazio, rimasta libera dopo l’apertura della nuova scuola di Villanova. Sarà più difficile invece trovare una soluzione per il nido, dove la disponibilità di posti è più limitata. La priorità è evitare di dividere i bambini e garantire la continuità educativa il più vicino possibile a Ganaceto.